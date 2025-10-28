Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Ersoy A Haber’de

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 26 kişi yaralandı. Sarsıntıda 3 bina ve bir dükkan yıkılırken 25 hasar ihbarının yapıldığı bildirildi. Peki 6,1'lik Sındırgı depremini hangi fay üretti? Balıkesir'de artçılar ne kadar sürecek? 6,1 daha büyük depremi tetikler mi? Bölgede deprem hareketliliği sürer mi? Balıkesir depremini İstanbul neden çok hissetti? İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

