28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Ersoy A Haber’de
Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Ersoy A Haber’de

Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Ersoy A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 12:09
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 26 kişi yaralandı. Sarsıntıda 3 bina ve bir dükkan yıkılırken 25 hasar ihbarının yapıldığı bildirildi. Peki 6,1'lik Sındırgı depremini hangi fay üretti? Balıkesir'de artçılar ne kadar sürecek? 6,1 daha büyük depremi tetikler mi? Bölgede deprem hareketliliği sürer mi? Balıkesir depremini İstanbul neden çok hissetti? İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi? Deprem uzmanı Prof. Ersoy A Haber’de
A Haber çöken binanın yanında
A Haber çöken binanın yanında
Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi?
Sındırgı depremi büyük depremi tetikler mi?
Milgem hedefi 12’den vurdu!
Milgem hedefi 12'den vurdu!
Altay tankının isminin sırrı!
Altay tankının isminin sırrı!
Ankara’da Eurofighter trafiği!
Ankara'da Eurofighter trafiği!
Türkiye’nin Eurofighter planı!
Türkiye’nin Eurofighter planı!
İBB’ye veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama!
İBB'ye veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama!
Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek
Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Altay tankı bugün envantere girecek
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Balıkesir’de yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'de yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Gece ajansı deprem merkez üssünde
Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı
"Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı"
Daha Fazla Video Göster