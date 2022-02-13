13 Şubat 2022, Pazar
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Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başladı! 545 personel görevde
İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.