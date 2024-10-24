24 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Selçuk Bayraktar TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret etti: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

Selçuk Bayraktar TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret etti: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2024 18:28
Güncelleme:24.10.2024 18:29
Türkiye savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken Selçuk Bayraktar ziyarette bulundu. Bayraktar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Ülkemizi göklerde bağımsız kılmak için çalışırken böyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldılar. Ben milletimize ve yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Biz son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz!
Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz!
Rejim bayrağı altına saklanan teröristi A Haber görüntüledi
Rejim bayrağı altına saklanan teröristi A Haber görüntüledi
İstanbul’da Güvenlik Zirvesi!
İstanbul'da Güvenlik Zirvesi!
2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
TUSAŞ şehitleri toprağa veriliyor
TUSAŞ şehitleri toprağa veriliyor
Türkiye’nin odağını değiştirme planı!
Türkiye'nin odağını değiştirme planı!
Sözde eyalet sorumlusu yok edildi
Sözde eyalet sorumlusu yok edildi
Hain teröristlerin kimlikleri belli oldu
Hain teröristlerin kimlikleri belli oldu
Suriye’da terör hedefleri yok ediliyor
Suriye'da terör hedefleri yok ediliyor
Kınalı keklikler doğaya salındı!
Kınalı keklikler doğaya salındı!
Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar
"Birliğimizi bozmaya çalışıyorlar"
Daha Fazla Video Göster