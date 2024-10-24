Selçuk Bayraktar TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret etti: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz

Türkiye savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken Selçuk Bayraktar ziyarette bulundu. Bayraktar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Ülkemizi göklerde bağımsız kılmak için çalışırken böyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldılar. Ben milletimize ve yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Biz son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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