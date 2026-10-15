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Sel sularının 4 metreye ulaştığı Ayazağa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sel sularının 4 metreye ulaştığı Ayazağa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı!

İstanbul'da şiddetli sağanağın vurduğu Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde, selin üzerinden 24 saat geçmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Cendere bölgesinde sel sularının yüksekliği bazı noktalarda 4 metreye ulaşırken mahsur kalan vatandaşların tamamı kurtarıldı. AFAD, jandarma, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgede görev yaptı. A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, son durumu canlı yayında aktardı.

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