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Erzurum'da sel, Erzincan-Erzurum yolunda heyelan engeli
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da sel, Erzincan-Erzurum yolunda heyelan engeli

Erzurum'un Tekman ilçesinde, Palandöken Dağı eteklerinde yer alan yüksek rakımlı Yuvaklı Mahallesi'nde şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Mahalle sakinleri, kazma ve küreklerle sel sularına karşı mücadele ederken yaşlı bir kadının samanlarını kurtarmak için gösterdiği çaba dikkat çekti. Öte yandan Erzincan-Erzurum kara yolu, Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgedeki son durumu aktardı.

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