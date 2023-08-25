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Şehit Polis Hakan Telli'ye veda! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya törende konuştu

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 12:20
İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda şehit düşen Hakan Telli için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya törende açıklamalarda bulundu.
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