Şehit Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk: Oğlumu televizyondan gördüm... Ciğerim yandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O karanlık gecede darbeci hainler 252 vatan evladını şehit etti. Şehit yakınları ve gaziler o geceyi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, A Haber canlı yayınında anlattı. Şehit Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk, "Kapıda beni izliyordu sanki vedalaşır gibi ama o zaman aklıma gelmiyor bunlar. Oğlum nereye gidiyorsun dedim baba bir dolaşacağım dedi. Bu senin emanetindi sana emanet ediyorum diye dua ettim. Taşıyorlarken gördüm yüzünü görmedim ama vücudunu gördüm televizyondan. Eyvah oğlum dedim Murat’ım ciğerim yandı." dedi.

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