11 Aralık 2021, Cumartesi
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Şehit İdris Aksöz polis kuzeni ile aynı kaderi paylaştı: 1 yıl önce çizilen resim duygulandırdı
Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde şehit olan İdris Aksöz'ün 2016 yılında Mardin'de şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi şehit olmayarak asker olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan Şehit Aksöz'ün aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı şehit kuzeni ile birlikte olduğu bir resmi bir yıl önce çizdirdiği ifade edildi.