15 Temmuz şehidi Barış Efe’nin kız kardeşi Serpil Efe: Gerekirse bayrağım için kendi canımı da veririm

AYNI TARİHTE ABLASINI KAYBETTİ

Acısı çok büyük. Acımız, hüznümüz ilk günkü gibi devam ediyor. Ağabeyimin vefatından sonra kız kardeşimi kaybettim trafik kazasında. 2016 Temmuz'un 16'sında gece 4,5'te ağabeyimi kaybettim. 2020 Temmuz'un 16'sında da gece 4,5'ta da ablamı da trafik kazasında kaybettim. Benim için ailem için büyük bir acı.