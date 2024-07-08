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15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin kız kardeşi Serpil Efe: Gerekirse bayrağım için kendi canımı da veririm

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.07.2024 09:38 Güncelleme: 08.07.2024 09:54
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15 Temmuz şehidi Barış Efe’nin kız kardeşi Serpil Efe: Gerekirse bayrağım için kendi canımı da veririm

15 Temmuz şehidi Barış Efe'yi kız kardeşi Serpil Efe anlattı. Ağabeyini kaybettikten sonra ablasını da yıllar sonra aynı tarihte kaybeden Efe'nin sözleri yürekleri yaktı.

15 Temmuz'un ardından geride pek çok kahramanlık hikayesi kaldı.

O gece Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan isimlerden biri de 38 yaşındaki Barış Efe'ydi.

Barış Efe, hain kalkışmada köprüde şehit düştü. Şehidin kahramanlık öyküsünü, kız kardeşi Serpil Efe'den dinledik....

"HAİNLERE YEDİRTMEM DİYEREK ÇIKTI"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ağabeyim vatan elden diyerek evden çıkmaya kalktı. Koridorda asılı Türk bayrağı vardı. Onu boynuna takarak evden gitti. Annem gitme dedi. Vatan elden gidiyor ben hainlere yedirtmem diyerek evden çıktı.

Cumhurbaşkanımızın çağrısını duydu. Sofradaydık direk çıktı gitti. Ağabeyimin şehit olmasından gurur duyuyorum. 15 Temmuz'u hiçbir şekilde unutmayacağız unutturmayacağız.

AYNI TARİHTE ABLASINI KAYBETTİ

Acısı çok büyük. Acımız, hüznümüz ilk günkü gibi devam ediyor. Ağabeyimin vefatından sonra kız kardeşimi kaybettim trafik kazasında. 2016 Temmuz'un 16'sında gece 4,5'te ağabeyimi kaybettim. 2020 Temmuz'un 16'sında da gece 4,5'ta da ablamı da trafik kazasında kaybettim. Benim için ailem için büyük bir acı.

Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Rabb'im güç kuvvet versin. Desteklerini hiçbir zaman şehit ailelerinden gazilerimizden esirgemediler. Her konuda her zaman için sahip çıktılar.

"GEREKİRSE BAYRAĞIM İÇİN CANIMI VERİRİM"

Ağabeyimi şehit verdim gerekirse kendim de bayrağım için toprağım için ülkem için kendi canımı da veririm.

15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe 15 TEMMUZ'UN KAHRAMANLARINDAN BİRİ: BARIŞ EFE

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