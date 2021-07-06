06 Temmuz 2021, Salı
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Şehit Cennet'in babasına CHP ayıbı
CHP’li yöneticiler tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit'in yargılandığı davada karar çıktı. Şehit babasına hakaret suçundan 2 bin 180 lira para cezası verildi. "Bana 15 Temmuz’u yeniden yaşattılar" diyen baba yiğit, gerekçeli kararı çerçeveletip şehit kızının fotoğrafının yanına koyacağını söyledi.