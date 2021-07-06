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Şehit Cennet'in babasına CHP ayıbı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 16:09
CHP’li yöneticiler tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit'in yargılandığı davada karar çıktı. Şehit babasına hakaret suçundan 2 bin 180 lira para cezası verildi. "Bana 15 Temmuz’u yeniden yaşattılar" diyen baba yiğit, gerekçeli kararı çerçeveletip şehit kızının fotoğrafının yanına koyacağını söyledi.
Şehit Cennet'in babasına CHP ayıbı
Şehit Cennet'in babasına CHP ayıbı
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