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Şehit ailelerinden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: PKK’yı bir insan destekler mi ya? Benim evladımı kim şehit etti?

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Giriş: 27.03.2023 09:45
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için HDP'den destek istemesine tepki büyüyor. Şehit aileleri de CHP-HDP görüşmesine tepkili. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül,  "6 yıl dolu beni bu acının içine kim gömdü?" diyerek HDP ile birlikte yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğluna tepki ŞEHİT AİLELERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

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