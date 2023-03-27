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Şehit ailelerinden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül: PKK’yı bir insan destekler mi ya? Benim evladımı kim şehit etti?

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Şehit ailelerinden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül: PKK’yı bir insan destekler mi ya? Benim evladımı kim şehit etti?

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim için HDP'den destek istemesine tepki büyüyor. Şehit aileleri de CHP-HDP görüşmesine tepkili. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "6 yıl dolu beni bu acının içine kim gömdü?" diyerek HDP ile birlikte yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

HDP'den destek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit ailelerinden tepki yağdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından destek arayışına girdi.

Ancak CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den destek istemesi büyük tepki çekti.

İzmir Selçuk'ta İsabey Camii'nde görev yapan ve Diyarbakır'da Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Ahmet Alp Taşdemir'in babası imam İbrahim Taşdemir CHP'nin HDP ile görüşmesine tepki gösterdi.

"BENİM ACIMI ÇİĞNEYİP GEÇEMEZLER"

Taşdemir, "Bunlarla iş birliği içinde olanlara ben yazıklar olsun diyorum. Neyi savunuyorlar? Her yerin ayrı bayrağı olsun diyorlar, bu vatanı parçalamaya bölmeye çalışıyorlar. Bunların siyasi ahlakı yok. Benim acımı çiğneyip geçemezler. Önce benim acımı, bütün 15 bine yakın şehit yakınının acılarını dikkate alacak. Bu milletin bu vatanın kırmızı çizgilerini göz önüne alacak ona göre siyaset yapacak." ifadelerini kullandı.

2017 yılında evlerinin önünde şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül CHP ittifakına tepki gösterdi şehitlere saygısızlıktır dedi.

"BENİM EVLADIMI KİM ŞEHİT ETTİ?"

Bülbül, "HDP'nin arkasında ne diye duruyorlar? Bizi üzmeye hakları yok. Gözümüzün gördüğü gibi bunlar PKK. PKK'yı bir insan destekler mi ya? Benim evladımı kim şehit etti? 6 yıl dolu beni bu acının içine kim gömdü?" dedi.

Evlatlarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen anne babaların başlatmış olduğu eylem, devam ediyor.

Burası HDP il başkanlığı önü burada direniş var burada çok sayıda anne babalar HDP - PKK ve CHP'ye tepkili.

- Bir şehit babası olarak bu birleşmeyi kesinlikle kabul etmiyorum.

"HDP İLE KILIÇDAROĞLU'NUN FARKI YOK"

- Burada şehitleri hiçe sayarak, onlarla birleşmesi doğrudan doğruya vatanı satmak. Hainlik yapmak iftira yalan dolan başka bir şey yok. HDP ile Kılıçdaroğlu'nun bir farkı yok. Yemin ederim ahirette önce şehitler yapışacak onların yakasına.

- Dağdaki PKK ile birlikte oluyorsun.

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