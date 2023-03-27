Şehit ailelerinden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül: PKK’yı bir insan destekler mi ya? Benim evladımı kim şehit etti?

"BENİM ACIMI ÇİĞNEYİP GEÇEMEZLER"

Taşdemir, "Bunlarla iş birliği içinde olanlara ben yazıklar olsun diyorum. Neyi savunuyorlar? Her yerin ayrı bayrağı olsun diyorlar, bu vatanı parçalamaya bölmeye çalışıyorlar. Bunların siyasi ahlakı yok. Benim acımı çiğneyip geçemezler. Önce benim acımı, bütün 15 bine yakın şehit yakınının acılarını dikkate alacak. Bu milletin bu vatanın kırmızı çizgilerini göz önüne alacak ona göre siyaset yapacak." ifadelerini kullandı.