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Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor! Kahramanların aileleri A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.11.2021 17:43
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfürleri en çok şehit yakınlarını üzdü ve tepkisini çekti şüphesiz.Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 15 temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit , 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu, şehit jandarma uzman çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz önemli değerlendirmeler bulundu.
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