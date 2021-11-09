Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor! Kahramanların aileleri A Haber'de

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfürleri en çok şehit yakınlarını üzdü ve tepkisini çekti şüphesiz.Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 15 temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit , 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu, şehit jandarma uzman çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz önemli değerlendirmeler bulundu.