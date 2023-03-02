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Seferberlik ilan eden Türkiye'de yaralar sarılıyor! BM heyeti hayran kaldı: Kısa sürede harika bir iş

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Giriş: 02.03.2023 11:31
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'da deprem yaraları sarılmaya devam ediyor. Bununla birlikte yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda görevli bölgeye gelip incelemelerde bulunuyor. Bunlardan birisi de Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi. 8 kişilik BM ekibi Adıyaman Altınşehir bölgesinde kurulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
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