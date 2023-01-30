Seçimler öncesi bomba iddia! Millet İttifakı'nın adayını canlı yayında duyurdu

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyürken ittifak içindeki adaylık savaşları Türk siyasetinde gündem olmaya devam ediyor. İttifak içinde Kılıçdaroğlu'nun sürekli kendini ön plana çıkarması ve İYİ Parti'den gelen vetolar gündem olurken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yayman Millet İttifakı'nın adayına yönelik tahminini A Haber canlı yayınında açıkladı. İşte detaylar...