31 Mart 2022, Perşembe
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Seçim Kanunu teklifi Genel Kurul’da! 7 maddesi kabul edildi
Seçim Kanunu teklifinin birinci bölümünde yer alan 7 madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan tasarıya göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek. İşte tüm ayrıntılar…