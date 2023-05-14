Seçim günü provokatörlerden sosyal medyada kirli algı operasyonu! 7 yıl hapis cezası alabilirler...

Tarihi 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıldı. Vatandaşları provoke etmek için bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşanlara yönelik harekete geçildi ve haklarında işlem başlatılacağı bildirildi. Bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.