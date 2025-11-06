Scooter kazalarında hasar nasıl karşılanıyor? Scooter kazasında hasarı kim ödeyecek?

Elektrikli scooter kazaları son dönemde artarken kaza sonrası oluşan hasarın nasıl karşılanacağı da merak konusu oldu. Peki, scooter ile yapılan kazalarda hasar nasıl karşılanacak? Hasarı kim ödeyecek? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin konuğu olan ulaştırma uzmanı Mustafa Ilıcalı anlattı.

Ulaştırma uzmanı Mustafa Ilıcalı, son dönemde artan elektrikli scooter kazaları ve bu kazalar sonrası hasarların kim tarafından karşılandığına ilişkin A Haber' özel önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, scooterların trafik sıkışıklığını azaltan, çevre dostu ve emisyonu sıfır olan çok iyi bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, yasal düzenlemelerle trafik yükünü hafifletme amacı taşıdığını ifade etti.

Ancak kurallara uyulmamasının üzücü sonuçlara yol açtığını vurgulayan Ilıcalı, "Kazalarda kaporta vücut oluyor." diyerek denetimin önemine dikkat çekti. 2023 ve 2024 yılları arasında scooter kaza sayılarında %30'a yakın bir artış yaşandığını belirtti.

ZORUNLU SİGORTA YOK! SORUMLULUK DURUMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ilıcalı'nın açıklamalarına göre, en kritik nokta elektrikli scooterlarda zorunlu trafik sigortasının bulunmaması. Mevzuat gereği 50 cc'den küçük motorlu araçlar bu sigortadan muaf tutuluyor. Bu durum, kaza sonrası sorumlulukları karmaşıklaştırıyor.

BİREYSEL (ŞAHSİ) SCOOTER SAHİPLERİ İÇİN DURUM:

- Kişinin kendi scooter'ı ile yaptığı kazada, zorunlu sigorta olmadığı için sigortadan yararlanma durumu bulunmuyor.

- Yaralanmalı bir kazada, tedavi masraflarını önce SGK karşılıyor. Ancak SGK daha sonra bu masrafları, kusur oranına göre kazaya sebep olan sorumlu kişiden geri talep ediyor.

- Eğer scooter sürücüsüne başka bir motorlu araç çarparsa, çarpan aracın trafik sigortasından hasar karşılanabiliyor.

- Sürücünün kamu malına (direk, trafik levhası vb.) zarar vermesi durumunda, masrafı şahsen karşılaması gerekiyor.

KİRALIK (PAYLAŞIMLI) SCOOTERLAR İÇİN DURUM:

- Paylaşımlı scooter hizmeti veren operatör şirketlerin sigorta poliçeleri bulunuyor. Bir kaza durumunda hasar, bu poliçenin limitleri dahilinde karşılanabiliyor.

- Ancak kazada kusur, scooter'ı kiralayan sürücüde ise, operatör firma veya sigorta şirketi ödediği tazminatı sürücüye rücu etme hakkına sahip.

- Yargı sürecinde nihai karar, mahkemenin belirleyeceği asıl kusur oranlarına göre veriliyor.

Ilıcalı, scooter kullanırken kurallara uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, 16 yaşından küçüklerin kullanmaması, yaya yoluna girilmemesi ve kesinlikle iki kişi binilmemesi gerektiğini hatırlattı. Ilıcalı sözlerini, "Trafikte küçük hata yoktur. Kurallara harfiyen lütfen uyalım" diyerek tamamladı.