04 Haziran 2023, Pazar
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SAS Holding cinayetinde sır detay! Sibel Koçan suikastı adım adım böyle planlandı
İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davada kritik detaylar ortaya çıktı. Dosyaya gelen raporda "olay yerinde değildik" diyen sanıkların 120 metre uzaklıkla olduğu, gaspçıların ise en uzunu 115 saniye olan 256 ayrı arama yaptığı belirlendi. Cinayetle biten gasp olayında bu aramaların korkunç planı şekillendirdiği değerlendirildi.