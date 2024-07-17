Saraçhane’de 15 Temmuz programı! Bilal Erdoğan: Kalkışmayı yapanlar zelil oldu

İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi’nin iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi. Etkinliğe İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan 15 Temmuz ruhunun önemine vurgu yaptı.

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