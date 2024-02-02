Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: "Kilise saldırısında 25 tutuklama"

Son dakika haberi! Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili 25 kişi tutuklandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev’in de olduğu şüpheli hakkında ‘örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme suçlarından 25 tutuklama kararı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma, kapsamlı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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