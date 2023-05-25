Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?

28 Mayıs seçimine sayılı günler kaldı. AK Parti İstanbul'da sandık güvenliği için hangi tedbirleri aldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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