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Sandık güvenliği nasıl sağlanacak?

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 13:46
28 Mayıs seçimine sayılı günler kaldı. AK Parti İstanbul'da sandık güvenliği için hangi tedbirleri aldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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