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Samsun Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 17 ilçede yatırımı tamamlanan projeleri hizmete açacak
Mustafa Demir'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
"Kamu ve özel sektörün biten projelerinin açılışı yapılacak. Heyecanlıyız, çok güzel bir hazırlık yaptık. Samsun Karadeniz'in merkezi ve hava bugün çok güzel ve güzel bir program olacak. Hemen hemen şehrimize her alanda ciddi yatırımlar kazandırdık. Yerel yönetimler olarak çok güzel yatırımlara imza attık. Bugün onun bayramı olacak.
Bahar havası var ve güzel bir buluşma olacak. Burada çok ciddi işler başardık. Samsun halkı yapılardan çok memnun. Şimdi Samsun-Ankara arasında otoyol ve hızlı tren gibi projeler var hedefimizde. Batı Çevre Yolu projemiz var, önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak. Kamu yatırımlarda Samsun Türkiye'de en iyi 3 ilden bir tanesi olarak öne çıkıyor.
Belediye yatırımlarında hem kırsal hem kentsel çevresel ve teknoloji yatırımları öne çıkıyor. Çok sistematik ve verimli çalışma ile yola devam ediyoruz. Elektrikli otobüsleri devreye aldık, akılı şehir uygulamalarını burada hayata geçirdik. İnsanlarımız da büyük bir moral var, geleceğe umutla bakıyorlar."