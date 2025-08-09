09 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Samsun 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuştu!
Samsun'un 101 yıl sonra takdim edilen İstiklal Madalyası müzede ziyaretçiler için sergilenmeye başladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'un 101 yıl sonra istiklal madalyasına kavuştuğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.