Samsun 101 yıl sonra İstiklal Madalyası’na kavuştu!

Giriş: 09.08.2025 13:43
Samsun'un 101 yıl sonra takdim edilen İstiklal Madalyası müzede ziyaretçiler için sergilenmeye başladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'un 101 yıl sonra istiklal madalyasına kavuştuğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
