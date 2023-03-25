Samsat’ta evler 2020’de teslim edilmeye başlandı! Kılıçdaroğlu’nun iddiasını Samsatlılar yalanladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Adıyaman Samsat'ta 2017 ve2018 yılları arsında yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşların konutlarının teslim edilmediğini iddia etti. Ancak gerçek öyle değildi. Kılıçdaroğlunun iddialarını bakın Samsatlılar nasıl yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan iki deprem sonrası evleri hasar gören vatandaşların hala çadırlarda kaldığını söyledi. Ancak gerçek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değildi.

Deprem konutlarında yaşayan Samsatlılar Kahramanmaraş merkezli iki depremde evlerinin boyasının dahi dökülmediğini söyledi. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat yaşanan ilk depremin ardından Samsat'ta yapıların yüzde 90'ın yıkıldığını ve yerine yeni konutların kısa sürede yapıldığını söyledi.

Halil Fırat, "Sayın Kıçdaroğlu 3 yıl geriden geldiği için ancak öyle diyebiliriz. 2020 den buyana vatandaşların evleri teslim ediliyor. Samsatta deprem konutları ile ilgili bir sıkıntımız yok. Bazı vatandaşlar arazi beğenmiyor ya da deprem korkusu ise ev yaptırmak istemiyor. Biz beton yapıdan çelik yapıya döndük. Ev istemeyen vatandaşilar şimdi bizden ev ister oldu." dedi. CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdağlu'nun açıklamalarına Samsatlılar tepkili...