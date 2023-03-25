25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Samsat’ta evler 2020’de teslim edilmeye başlandı! Kılıçdaroğlu’nun iddiasını Samsatlılar yalanladı

Samsat’ta evler 2020’de teslim edilmeye başlandı! Kılıçdaroğlu’nun iddiasını Samsatlılar yalanladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 16:31
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Adıyaman Samsat'ta 2017 ve2018 yılları arsında yaşanan depremlerde evleri hasar gören vatandaşların konutlarının teslim edilmediğini iddia etti. Ancak gerçek öyle değildi. Kılıçdaroğlunun iddialarını bakın Samsatlılar nasıl yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan iki deprem sonrası evleri hasar gören vatandaşların hala çadırlarda kaldığını söyledi. Ancak gerçek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değildi.

Deprem konutlarında yaşayan Samsatlılar Kahramanmaraş merkezli iki depremde evlerinin boyasının dahi dökülmediğini söyledi. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat yaşanan ilk depremin ardından Samsat'ta yapıların yüzde 90'ın yıkıldığını ve yerine yeni konutların kısa sürede yapıldığını söyledi.

Halil Fırat, "Sayın Kıçdaroğlu 3 yıl geriden geldiği için ancak öyle diyebiliriz. 2020 den buyana vatandaşların evleri teslim ediliyor. Samsatta deprem konutları ile ilgili bir sıkıntımız yok. Bazı vatandaşlar arazi beğenmiyor ya da deprem korkusu ise ev yaptırmak istemiyor. Biz beton yapıdan çelik yapıya döndük. Ev istemeyen vatandaşilar şimdi bizden ev ister oldu." dedi. CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdağlu'nun açıklamalarına Samsatlılar tepkili...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu’nun iddiasını Samsatlılar yalanladı
Kılıçdaroğlu’nun iddiasını Samsatlılar yalanladı
Başkan Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri
Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri
100 bin imza süreci devam ediyor!
100 bin imza süreci devam ediyor!
CHP ve HDP hangi konuda uzlaştı?
CHP ve HDP hangi konuda uzlaştı?
Erdoğan: 14 Mayıs tarihi yol ayrımıdır
Erdoğan: 14 Mayıs tarihi yol ayrımıdır
1991-1996 arasındaki baskı ve denetimci hava
1991-1996 arasındaki baskı ve denetimci hava
AK Parti’de temayül yoklaması!ü
AK Parti’de temayül yoklaması!ü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Tele 1’de 28 Şubat zihniyeti hortladı!
Tele 1'de 28 Şubat zihniyeti hortladı!
İşte mezuniyet belgeleri!
İşte mezuniyet belgeleri!
Rekor bağış! İşte AK Parti farkı
Rekor bağış! İşte AK Parti farkı
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Daha Fazla Video Göster