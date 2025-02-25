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Şaibeli kurultay krizi büyüyor! CHP ön seçime tek adayla gidiyor

Şaibeli kurultay krizi büyüyor! CHP ön seçime tek adayla gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 21:17
'Şaibe' iddialarıyla gündeme gelen CHP kurultayına dair tartışmalar devam ediyor. Kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Kurultayın iptali için de yeni bir suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri ise şaibe iddialarını kabul etmiyor. Özel bugün bir kez daha ATV Haber'in sorusunu geçiştirdi.
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Şaibeli kurultay krizi büyüyor! CHP ön seçime tek adayla gidiyor
Şaibeli kurultay krizi büyüyor!
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