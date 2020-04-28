Sağlık Bakanlığından bir yenilik daha! Muayeneye gitmeden doktorunu tanıma fırsatı!

Vatandaşa doktorlara “yıldız” verme uygulaması başlatan, sanal ortamda ön muayene ve terapi için teknolojik alt yapıyı kuran Sağlık Bakanlığı bir yeniliğe daha imza atıyor. Artık her hasta koronavirüs salgını sürecinde kahramanca mücadele ederek hayatlarını ortaya koyan doktorları muayeneye gitmeden önce tanıyabilecek. Vatandaşlar, çevrelerine “Bildiğin iyi doktor var mı?” diye sormak yerine, tek tuşla doktorunun fotoğrafını, hangi okuldan mezun olduğunu, hangi tıbbi tecrübe ve başarıları bulunduğunu muayeneye gelmeden öğrenecek. İşte haberin detayları...