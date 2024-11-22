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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber’de: Bebeklerin öldüğünü 28 Haziran’da öğrendik!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber’de: Bebeklerin öldüğünü 28 Haziran’da öğrendik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 22:39
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber’de, Cansın Helvacı’nın sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu “Yenidoğan Çetesi”nin nasıl çökertildiğini, bu süreç içerisinde neler yaşandığını ve hastanelerde hangi önlemlerin alınacağına dair tüm detayları açıkladı. Çetenin nasıl çökertildiğine dair süreci belgelerle tek tek anlatan Bakan Memişoğlu, "Biz bu bebeklerin öldürüldüğü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz. Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. Tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu A Haber’de!
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