Sağlık Bakanı Koca koronavirüsü DSÖ brifinginde anlatacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi. Bakan Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu.