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Sağlık Bakanı Koca koronavirüsü DSÖ brifinginde anlatacak

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Giriş: 01.04.2021 10:32
Güncelleme:01.04.2021 10:50
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi. Bakan Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarılı Kovid-19 mücadelesi üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yaklaşımı etkili oldu.
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