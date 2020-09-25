Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaptığı basın toplantısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in sözlerine tepki gösterdi. Bakan Koca, "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim." ifadeleriyle cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'in skandal açıklamalarına karşı çıktı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Özellikle sayın büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim." şeklinde konuştu.

İŞTE AMERİKALININ İFTİRALARI

Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu söyledi. ABD'li büyükelçi, söz konusu borcun geçen yıl 230 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.

Bir yıl sonra ABD'li şirketlerden borç indirimi talep edildiğini söyleyen Satterfield, borçların ödenmemesinin ya da ödemelerin eksik yapılmasının sonuçları olacağını kaydetti.