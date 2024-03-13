Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi: Bolu'ya 2 yeni hastane yapacağız | "600 yataklı şehir hastanesi konseptinde..."

Bolu’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane müjdesi vererek, "150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde, bir hastane çalışmamız var” dedi. Koca konuşmasının devamında ise "Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili, ayın 20’sinde, ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare, kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında, bizim Bolu’da özellikle ihtiyaç olarak gördüğümüz, talebin artmasıyla birlikte, yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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