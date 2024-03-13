13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi: Bolu'ya 2 yeni hastane yapacağız | "600 yataklı şehir hastanesi konseptinde..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi: Bolu'ya 2 yeni hastane yapacağız | "600 yataklı şehir hastanesi konseptinde..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 20:50
Bolu’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane müjdesi vererek, "150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde, bir hastane çalışmamız var” dedi. Koca konuşmasının devamında ise "Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili, ayın 20’sinde, ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare, kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında, bizim Bolu’da özellikle ihtiyaç olarak gördüğümüz, talebin artmasıyla birlikte, yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi!
Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi!
Görüntülerde ki 3 CHP’li ifadeye çağrıldı
Görüntülerde ki 3 CHP’li ifadeye çağrıldı
Ramazan’ın vazgeçilmezi ‘hurma’!
Ramazan’ın vazgeçilmezi ‘hurma’!
Başkan Erdoğan’dan Şırnak ve Mardin’de!
Başkan Erdoğan'dan Şırnak ve Mardin'de!
Vauk tüneli’nin yüzde 50’si tamamlandı!
Vauk tüneli'nin yüzde 50'si tamamlandı!
Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar!
Yargıtay’dan ev hanımlarına emsal karar!
Fatih için projeleri neler?
Fatih için projeleri neler?
Irak ziyareti harekat sinyali mi?
Irak ziyareti harekat sinyali mi?
Irak ve Suriye’de yeni harekat olur mu?
Irak ve Suriye'de yeni harekat olur mu?
Sinsi oyunlarını bozduk
"Sinsi oyunlarını bozduk"
Bakan Güler Şırnak’ta
Bakan Güler Şırnak'ta
Daha Fazla Video Göster