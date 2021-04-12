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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu paylaştı

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Giriş: 12.04.2021 22:26
Kritik Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunun yanıtını merakla beklediği soruları yanıtladı. Bakan Koca, aşı yaptırmak için başkasının uyarısına ihtiyaç duyulmaması gerektiğini anlatırken, Türkiye'nin aşılamada dünya ülkeleri arasında 6. sırada olduğunu kaydetti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. 2. doz aşısını olanlar 7,5 milyonu bulmuştur. Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. Şartlar bizi zorla toparlanmaya davet ediyor. Günlük vaka sayısı 50 bine çıkmışken, başkasının uyarısına ihtiyaç duyulmamalıdır. Aşı programı ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bu iş bitene kadar 1 gün bile yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ve yılgın görmeyeceksiniz.

AŞILAMA SONRASI VAKA ORANLARI

65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise %8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şuana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5.3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Şuan 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu.

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