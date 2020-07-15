Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününe ait günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Son 24 saatte bin 13 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

''BİNİN ALTINDA İKİNCİ GÜN''

Bakan Koca son 24 saatin corona virüs verilerini, bin vakanın altında ikinci gün olarak paylaştı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

''Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor''