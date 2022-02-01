Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! 11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi

Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturması sürüyor. Cinayetle ilgili Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu, 11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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