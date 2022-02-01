01 Şubat 2022, Salı
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! 11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi
Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturması sürüyor. Cinayetle ilgili Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu, 11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.