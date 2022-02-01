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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! 11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi

A Haber
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Giriş: 01.02.2022 09:58
Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturması sürüyor. Cinayetle ilgili Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu, 11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi
11 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi
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