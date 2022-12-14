Saddam Hüseyin’in yakalanmasının 19. yılı! İşgalden önceki Son Gün

2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti. Ve 13 Aralık 2003'te yani 19 yıl önce bugün Irak'ın lideri Saddam Hüseyin, Amerikan kuvvetleri tarafından yakalandı. Peki bölgedeki tüm dinamikleri değiştiren işgalden hemen önce neler yaşandı? İşte Iraklıların ve dünyanın unutamadığı o Son Gün…

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