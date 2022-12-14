14 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Saddam Hüseyin’in yakalanmasının 19. yılı! İşgalden önceki Son Gün
2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti. Ve 13 Aralık 2003'te yani 19 yıl önce bugün Irak'ın lideri Saddam Hüseyin, Amerikan kuvvetleri tarafından yakalandı. Peki bölgedeki tüm dinamikleri değiştiren işgalden hemen önce neler yaşandı? İşte Iraklıların ve dünyanın unutamadığı o Son Gün…