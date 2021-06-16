Saadet Partisi'nde ne oluyor? Kılıçdaroğlu'ndan yine kutuplaştırıcı dil! HDP ile 'ortak aday' tartışması

Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partisi'ne kongre çağrısı geldi, CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu skandal "helal oy, haram oy" açıklaması yaptı. Millet İttifakı'nda HDP krizi yaşanıyor. Siyaset dünyasında çok sıcak gelişmeler var. Peki Saadet Partisi'ndeki kongre, Millet İttifakı'nı nasıl etkiler? İYİ Parti HDP ile ortak adaya neden karşı çıkıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç değerlendirdi.

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