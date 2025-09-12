12 Eylül 2025, Cuma

Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışına ara! Kremlin: Müzakerelerine ara verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 15:44
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ara verildi. Bu kritik açıklama Kremlin'den geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.
