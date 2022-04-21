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Rusya ile Ukrayna arasında "barış anlaşması" krizi! Kremlin: İlettik, Zelenski: Görmedim

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 16:42
Güncelleme:21.04.2022 16:44
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kremlin'in Kiev'e ilettiğini söylediği barış anlaşmasına ilişkin taslakla ilgili hiçbir şey duymadığını, görmediğini söyledi. Konuya ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin, “Teklifimizi ilettik. Ukrayna'dan son teklifimize hala yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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