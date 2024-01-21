Rüşvet soruşmasında şok detaylar! Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcı ile birlikte 8 kişi tutuklandı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda, başkan yardımcısı dahil 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve İmar Müdürü’nün de aralarında olduğu 7 belediye personeli ve 1 müteahhit tutuklandı. Detayları A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi ekiplerinde Nazif Karaman ile Abdurrahman Şimşek aktarırken uzman isimler de önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN