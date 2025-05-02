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Rüşvet pazarlığının ses kaydı çıktı! Ekrem bey mi? sorusunu geçiştirdi

Rüşvet pazarlığının ses kaydı çıktı! "Ekrem bey mi?" sorusunu geçiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin ruhsatlandırma sürecine ilişkin yürütülen incelemelerde 5 milyon dolar rüşvet istendiği iddialarını güçlendiren ses kaydı ortaya çıktı. Kayda yansıyan konuşmalarla rüşvet pazarlığı gözler önüne serildi. Soruşturmayla ilgili bir diğer önemli gelişme ise etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Kültür A.Ş. eski Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesi oldu. Abbas’ın verdiği bilgiler, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.
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Rüşvet pazarlığının ses kaydı çıktı! Ekrem bey mi? sorusunu geçiştirdi
Rüşvet pazarlığının ses kaydı çıktı! Ekrem bey mi? sorusunu geçiştirdi
Rüşvet pazarlığının ses kaydı çıktı! "Ekrem bey mi?" sorusunu geçiştirdi
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