Rüşvet krizi büyüyor! CHP sessiz

Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıkladı. Katıldığı programda birbirinden bomba açıklamalarda bulunan Aygün, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’ye katılmasında FETÖ’nün rolünü ifşa etti. CHP'li Sinan Aygün'ün açıklamalarına henüz CHP'den bir cevap gelmedi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.



CHP SESSİZLİĞİNİ KORUYOR!

Tartışmaya ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.



İşte Akkuş'un açıklamalarından satır başları:

Henüz CHP'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Özellikle de Sinan Aygün'ün anlattıkları içerisinde FETÖ'ye üye olduğunu iddia ettiği isimler ve yapmış olduğu vurgular oldukça önemli. "Kimler bunlar" diye soruldu. Bir cümlesinden yola çıkarak bir isim paylaşalım sizlerle: Ayhan Atalay. Bu isim, ATO'nun FETÖ imamı olduğu bilinen bir isim. Uzun yıllar ATO'da görev yaptı. Yine kendisinin FETÖ'ye yönelik açılan ana davada yargılandığını söylediği ve firari olduğunu söylediği 2 isim var: Biri Hüseyin Saruhan, diğeri Rahmi Bıyık. Hüseyin Saruhan, 21 Eylül 2015 tarihinde yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Hem firari hem de Çatı Davası'nın sanıklarından. Ayrıca örgütün para kasası. Rahmi Bıyık ise bakıldığında bir iş adamı görünüyor fakat kendisi Akın İpek'le beraber yurt dışına kaçtı, Türkiye'ye bir daha dönmedi. Koza-İpek Holding'le yakın temasta olduğu biliniyor. Mansur Yavaş'ın CHP'ye geçişi noktasında temas kurduğu isimler olarak iddia edilen isimler bunlar.



KİLİT İSİM BÜLENT KUŞOĞLU!

Yavaş'ın CHP'ye geçişinde bir diğer etkili isim Bülent Kuşoğlu. Kuşoğlu'nun abisi Genelkurmak İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalışırken 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında görevinden ihraç edildi. Bu isim nereden CHP'ye geldi? Aslında başından itibaren CHP'nin organik yapısında olan kişilerden birisi değil. CHP tabanından gelmiyor. Abdüllatif Şener bir parti kurmuştu. Kuşoğlu, bu partinin kurucuları arasındaydı. Kuşoğlu Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın Genel Müdürü olduğu dönemlerde Kuşoğlu da Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



ÇETENİN İÇİNDE KUŞOĞLU DA VAR

Muharrem İnce CHP'nin içinde çete var dedi. Bu çetenin içerisinde Talat Atilla'ya olan yakınlığıyla bilinen Kuşoğlu da vardı. Tüm bu parçaları birleştirdiğimiz zaman Mansur Yavaş'ın da farklı temaslar ve kulislerle çekildiği bilgisine ulaşıyoruz.

ÇOK VAHİM BİR İDDİA VAR

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Mehmet Metiner, "Ortada çok vahim bir iddia var. Sadece Sinan Aygün'ün yapmış olduğu rüşvet suçlaması değil aynı zamanda FETÖ iltisaklı bir çetenin CHP'de nasıl hakimiyet sağladığını ortaya koyan iddialar. Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Her iki iddia konusunda da CHP seyirci kalıyor. Hatırlayacaksınız daha önce Muharrem İnce CHP içinde bir çetenin varlığından bahsetmişti. Gene Birgül Ayman Güler FETÖ-CHP arasındaki iltisakla ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştu. En sonda da Abdulkadir Ateş bey CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu dile getirmişti. Bu çok önemlidir. Artık olay bir boyutuyla yargısaldır." dedi.



CHP SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTIR

Metiner, "Her seferinde "FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmalı" diyen ve AK Parti'yi adres olarak gösteren CHP suçüstü yakalanmıştır. Urla Belediye Başkanı yakalanmıştır. Buna benzer bir sürü FETÖ iltisaklı isimlerin CHP içinde çok etkili yerlerde bulunduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



SİNAN AYGÜN'ÜN RÜŞVET İDDİALARI

Siyasetçi-yazar Mehmet Metiner "Sinan Aygün tarihi itiraflarda bulundu. Dedi ki "Ben Mansur Yavaş'a Kılıçdaroğlu adına gittim ,CHP adayı olması için. Mansur Yavaş bana dedi ki: Ben bunu kendime hakaret sayarım. Sonra FETÖ'cüler devreye girdi ve Mansur Yavaş'ı ikna etti." Bu çok önemli bir iddiadır." dedi.

KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ İDDİASI

Metiner ayrıca Tahmi Turan'ın Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin de "Külliye'ye giden CHP'li" yalanının arkasında da, Talat Atilla'nın sitesinde yazan CHP'li Bülent Kuşoğlu var. Kuşoğlu çok enteresan bir isim. Her taşın altından çıkmaya başladı. Ben Mansur Yavaş'ın FETÖ'cüler tarafından Kuşoğlu üzerinden ve diğer FETÖ iltisaklı kişiler marifetiyle FETÖ'ye monte edildiğini düşünüyorum. FETÖ tarafından teslim alınan CHP bugün artık milli güvenlik sorununa dönüşmüştür." yorumunda bulundu.

YARIM SAAT İÇİNDE BAŞVURU GERİ ÇEKİLİYOR!

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatik Atik de tartışmaya ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. İşte Atik'in açıklamaları: "Sinan Aygün ile Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelmesi son derece büyük bir olay Ankara'da yaşayan gazeteciler ve Ankara siyasetini takip edenler için. Çünkü ikisi de CHP'li isim bir tanesi CHP'den milletvekili olmuş diğeri de iki kere aday olmuş birisinde seçilmiş bir isim. Mansur Yavaş ile ilgili olarak çeşitli iddialar seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Seçimden sonra da bu iddiaların artarak devam ettiği Ankara kulislerine yansıdı fakat bu en çarpıcı olanı. Sinan Aygün hem Ankara'nın hem Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Bu rüşvet iddiasının ardından ben bizzat belediye yetkilileriyle görüştüm. Büyükşehir Belediyesindeki isimleri aradım. Bu iddia hakkında neler söyleyeceklerini sordum. Aldığım yanıtsa Aygün'ün FETÖ ile işbirliği yaptığı ve FETÖ'cü ortakları olduğu şeklindeydi. Yani olayın hukuki tarafını bırakıp doğrudan böyle bir suçlamayla Sinan Aygün'e eleştiriler vardı. Fakat dosyayı incelediğinizde Büyükşehir Belediyesinin hukuki olarak yapması gereken başvuruyu yapmadığını görüyorsunuz. Biz mahkeme kararını uyguluyoruz yanıtını verdi belediye başkanı ancak mahkeme belediyenin verdiği ruhsatı durduruyor. Sinan Aygün'ün yaptığı inşaata daha önce 3 belediye başkanın görev yaptığı döneminde denetime gidilmiş bu denetimler sonunca yapı denetiminin uygun şekilde yapıldığı tespit edilmiş ve belgelenerek de inşaat sahibine bildirilmiş. Bu kadar onay verildikten sonra bu kadar denetim raporlarından temiz çıktıktan sonra mahkemenin durdurma kararına belediyenin doğrudan itiraz etmesi gerekir. Bu Ankara'da böyledir, İstanbul'da böyledir, İzmir'de farklı değil belediyenin onay verdiği işleme itiraz etmesi en doğal hakkıdır. Arada bir takım görüşmeler yaşanıyor. Sinan Aygün'ün söylediği iddialar ortaya geliyor rüşvet iddiası gündeme geliyor. Üst mahkemeye başvuran Ankara Büyükşehir Belediyesi yarım saat içerisinde bu başvurusunu geri çekiyor. Yapması gereken işlemi önce yapıyor ardından feragat ediyor. Burada belediye yakalanıyor.



SİNAN AYGÜN'ÜN HERHANGİ BİR HUSUMETİ VAR MI?

Sinan Aygün, FETÖ'cülerin kurduğu Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Milletvekili olduğu dönemde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandı. Bu konuyu devam ettirdiler Anayasa mahkemesine, Yargıtay'a taşıdılar ve o davada ceza alanların hepsi beraat etti. O davalarda ceza alanlardan bir tanesi de Sinan Aygün'dü. Sinan Aygün o davalardan sonra siyasi hayatını noktaladı ve o süreçte Aygün'ün mal varlığına el konulmuştu iade edildi.



Dün yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı ikna etmek için gönderdiğini söylüyor. Bakıldığında aralarında siyasi bir husumet olsa böyle bir görüşmeyi Sinan Aygün yapmazdı. Sinan Aygün Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gidip Mansur Yavaş ile görüşüyor ve CHP'den adaylık teklifinde bulunuyor. Mansur Yavaş ise Sinan Aygün'ün anlattıklarından söylüyorum "ben bunu hakaret sayarım" diyerek reddediyor. Daha sonra Aygün'ün çok ciddi bir iddiaları var CHP-FETÖ işbirliği noktasında Yavaş'ın CHP'den aday olabilmesi için bir FETÖ'cünün devreye girdiğini Kılıçdaroğlu'nun FETÖ imamını devreye soktuğunu ve O FETÖ imamının Yavaş'ı ikna ederek aday olmasını sağlandığı anlattı.



DELİLLER ELİMDE

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı. Rüşvet iddialarıyla ilgili görüntü ve kayıtları 'gizlilik kararı' sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını belirten Aygün, "Delilleri teslim etmedim. Onunla (deliller) ilgili, kamuoyuna vermemem konusunda bana uyarı geldi. Savcılığa elimde görüntüler olduğunu söyledim zaten. Savcılığa teslim edeceğim. Ancak şu an onları açıklamam yanlış" dedi.



TOGO İnşaat'ın yapımı Mimarlar Odası'nın açtığı dava nedeniyle durdurulmuştu. Bu kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itiraz etmesi gerekiyordu. Belediye yargı kararına itiraz etmeyince Aygün ve Yavaş karşı karşıya gelmişti.