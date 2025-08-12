12 Ağustos 2025, Salı
Rüşvet görüntüleri ortaya çıktı! Firari Özer Yıldız aranıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişme yaşandı. Haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB personeli, şirket temsilcileri ve çalışanların bulunduğu şüphelilerden 13’ü düzenlenen operasyonla yakalandı.