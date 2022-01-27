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Rüşvet gölgesinde lüks hayat! Rüşvetçi danışmanın ifadesi ortaya çıktı

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Giriş: 27.01.2022 09:38
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet alırken suçüstü yakalanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın ifadesi ortaya çıktı. Aldığı paranın hizmet bedeli olduğunu ileri süren Erdağı "Geri verecektim" dedi. Bu arada Bilecik Belediyesi’nde patlak veren rüşvet skandalının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Birkaç ay önce 3 milyon liralık lüks VIP makam aracıyla görüntülenen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in 2 ay önce de 1,5 milyon lira değerinde villa satın aldığı ortaya çıktı.
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