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Rojin'in cansız bedeni bulan kişi A Haber'de: Sahilde cesede dalgalar vuruyordu

Rojin'in cansız bedeni bulan kişi A Haber'de: Sahilde cesede dalgalar vuruyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 18:17
Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan üniversitre öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18. gününde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü sahilinde bulunduğunu açıkladı. Rojin’in cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu.
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