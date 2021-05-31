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Restoranlar ne zaman nasıl açılacak? Hangi önlemler alınacak? A Haber'de çarpıcı açıklamalar
Gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında. A Haber'e konuk olan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki 1 Haziran'dan itibaren restoranlar nasıl açılacak? Restoranlarda hangi önlemler alınacak?