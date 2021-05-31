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Restoranlar ne zaman nasıl açılacak? Hangi önlemler alınacak? A Haber'de çarpıcı açıklamalar

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Giriş: 31.05.2021 15:14
Güncelleme:31.05.2021 15:28
Gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında. A Haber'e konuk olan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki 1 Haziran'dan itibaren restoranlar nasıl açılacak? Restoranlarda hangi önlemler alınacak?
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Restoranlar ne zaman nasıl açılacak?
Restoranlar ne zaman nasıl açılacak?
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