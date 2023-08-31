Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenleme

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek. Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek. İşte karara ilişkin detaylar...

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