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Resmi Gazete yayımlandı! HSK'da görev değişiklikleri: İşte il il yeni atamalar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 00:30
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte il il görev değişiklikleri ve tüm atama kararları...
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