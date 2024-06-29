Resmi Gazete yayımlandı! HSK'da görev değişiklikleri: İşte il il yeni atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanlığına yeni atamalar yapıldı. Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte il il görev değişiklikleri ve tüm atama kararları...

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