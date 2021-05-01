Ramazan ayında Mısır'da tepki çeken idam kararı! 17 kişi...

Mısır'dan tepki çeken karar! "Kirdase olayları" davasında yargılanan 17 kişi için idam kararı verildi. Ramazan ayında verilen bu karar büyük tepki çekti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, "Mısır'da idam var ama Ramazan ayında genellikle bu kararlar uygulanmaz. 70 yaşının üzerindeki insanlar genellikle idam edilmez bu kanun değil bir teamül gereği yapılır ama bu kararda idam edilenler arasında 70 yaş üzerinde kişide var. Müslümanların müslümanlara zulmü son bulmalı. Türkiye olarak İnsan onurunun İslam dünyasında yükseltilmesi yüceltilmesi gibi bir arzumuz var. Böyle bir arzumuz varken Ramazan ayında böyle bir olayın yaşanması çok üzücü oldu." ifadelerini kullandı.

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