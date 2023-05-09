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Pusulalar hazır! Özel paket ve kelepçelerle korunuyor

AA
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Giriş: 09.05.2023 18:35
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde ayrı ayrı oy pusulalarının basımını tamamladı. Güvenlik kameraları altında basımı yapılan oy pusulaları, zarar görmemesi için plastikle kaplandı, bu paketler, ilçeler bazında hazır hale getirilerek çuvallara yerleştirildi ve çuvalların ağzı özel plastik kelepçeyle kapatıldı. Matbaada hazır bulunan PTT görevlileri, paketlenmiş pusulaları güvenlik güçleri eşliğinde ilçelere göre araçlara yükleyerek yola çıktı.
Pusulalar hazır!
Pusulalar hazır!
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