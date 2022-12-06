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Prof. Dr. Teoman Duralı anısına! O yaşayan terk Türk filozofuydu

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 16:15
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, yaşayan tek Türk filozofuydu. 74 yıllık yaşamına önemli bir kariyer çok sayıda eser sığdırdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Teoman Duralı, bir yıl önce bugün 74 yaşında vefat etti. A Haber Teoman hocanın anısına portre hazırladı. İşte tüm detaylar…
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